ЗМІ розповіли про втрати України з військової техніки та артилерії через війну на Донбасі

Про це свідчать дані щорічного звіту The Military Balance-2016, передає "Апостроф".

Якщо порівняти дані 2016 року з тим, що Україна мала до початку війни, то впадає в очі величезний спад, перш за все, в артилерії і бронетехніці.

В огляді The Military Balance-2013 вказується, що два з половиною роки тому Україна мала 1100 різних модифікацій танків Т-64 (у сховищах перебували 165 танків Т-80, 600 Т-72, 650 Т-64 і 20 Т-55); понад 3 тисяч ББМ, включаючи 994 БМП-1 і 1434 БМП-2, а також 3351 одиницю ствольної і реактивної артилерії.

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При цьому в 2013 році експерти IISS вказували, що через провал оборонної реформи українська армія здатна захищати лише "обмежену територію", а велика кількість радянського обладнання потребує заміни.

Просте порівняння обох документів показує, що за останні два роки українська армія втратила понад 300 танків, понад половину ББМ, а також майже 50% артилерійських систем. Такі втрати можна пояснити тільки бойовими діями на Донбасі, активна фаза яких відбувалася влітку 2014 і взимку 2015 року, причому велися вони виключно зброєю сухопутних військ. Бойова авіація застосовувалася в обмежених масштабах, тому її спад підраховується одиницями.