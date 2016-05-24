СБУ заборонила в'їзд до України чотирьом представникам російського військово-промислового комплексу

Як повідомляє прес-центр СБУ, в листопаді минулого року оперативники спецслужби викрили незаконну діяльність миколаївської фірми, що спеціалізувалася на розробці конструкторської і технологічної документації для кораблів ВМФ та прикордонної служби ФСБ Росії.

СБУ оголосила директору і головному конструктору установи офіційні застереження про недопустимість порушення чинного законодавства щодо відсутності дозволів Державного експортного контролю на право вести за кордоном військово-технічні роботи. Також до миколаївського підприємства були застосовані санкції. Функціонування фірми фактично було припинено.

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Натомість керівництво російського підприємства ВПК у місті Отрадне Ленінградської області продовжило спроби залучити українських фахівців до роботи. Зокрема росіяни мали намір особисто прибути до Миколаєва для узгодження деталей можливого поновлення взаємодії із колишніми партнерами.

Після заборони в’їзду в Україну представникам російського ВПК будь-яка співпраця між сторонами остаточно припинена, констатували в СБУ.