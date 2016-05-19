Представник НАТО не бачить потреби у поставках летального озброєння Україні

Про це він сказав в інтерв'ю "Апострофу".

На питання, чи повинні союзники постачати Україні зброю, він відповів: "У цьому немає необхідності, тому що постачання зброї і бойових систем здатні лише збільшити страждання людей".

На думку голови військового комітету, НАТО повинно здійснювати підтримку української сторони, але не сприяти розпалюванню конфлікту.

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Він зазначив, що НАТО проводить тренування українських військовослужбовців, поставляє обладнання нелетальної дії і здійснює заходи, здатні збільшити оборонні можливості Збройних сил України.

"Але потреби в поставках летального озброєння немає", - наголосив представник НАТО.

Він також зазначив, що в рамках підтримки НАТО Україні ведуться поставки обладнання для отримання розвідувальної інформації.

"Це один з видів того обладнання, яке поставляється для тренування українських військових", - сказав Павел.

Раніше новий головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал армії США Куртіс Скапарротті заявляв про наміри з'ясувати, якої саме зброї потребує Україна для свого захисту.