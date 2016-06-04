"Пістолети для самооборони": у Путіна готові погодитись на озброєних спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

У Кремлі допускають наділення місії ОБСЄ "окремими поліцейськими функціями", але тільки для моніторингу зон відведення та складування важких озброєнь на Донбасі, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. При цьому він стверджує, що ця ідея викликає несприйняття серед "дуже багатьох членів ОБСЄ".

Читайте такожСпостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували, як обстрілювали Авдіївку

"Ми сказали, ми будемо готові, якщо це допоможе справі, погодитися на те, щоб рішенням ОБСЄ ось ця додаткова група спостерігачів, які будуть контролювати лінію розмежування у місцях складування важких озброєнь, мала право носити особисту зброю", — цитують Лаврова "РИА Новости".

"Пістолети для самооборони. Ця практика має місце. Можна вважати, що це елемент поліцейських функцій, але, перш за все, це охорона та моніторинг непорушення лінії відводу місць складування", — додав він.

При цьому Лавров заявив, що завжди можна знайти прийнятний національний склад місії спостерігачів.

"Тут мова не про те, СНД або не СНД, а про те, що досвід такого роду заходів по лінії ОБСЄ і ООН показує, що дуже часто беззбройні спостерігачі більш захищені, ніж за наявності особистої зброї", — вважає глава російського відомства.

"Я вже сказав, що ми були б готові погодитися на те, щоб ось цих додаткових спостерігачів забезпечити особистою зброєю, але це викликає неприйняття дуже багатьох членів ОБСЄ", — підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в ході телефонної розмови президент України Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін підтримали необхідність розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

«Керівники України, Франції, Німеччини і Росії висловили підтримку розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі і почали консультації з цього питання», - повідомляли тоді в прес-службі Порошенка.

Разом з тим, в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови лідерів країн заявили: «Відзначена важливість суворого дотримання режиму перемир'я, підвищення ефективності діяльності в зоні конфлікту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ шляхом надання їй додаткових повноважень, а також зміцнення Спільного центру з контролю і координації», підкресливши, що РФ підтримує діяльність моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, а не поліцейських.

1 червня в Адміністрації президента України повідомили, що російська сторона дала згоду на розгортання збройної поліцейської місії на Донбасі.

Наступного дня прес-секретар Путіна Пєсков спростував заяви про згоду Росії розгорнути поліцейську місію на Донбасі.

«Ситуація дуже проста: твердження про те, що в записах розмов «нормандської четвірки» містяться якісь індикації того, що російська сторона дала згоду на розміщення якої-небудь поліцейської місії ОБСЄ, не відповідають дійсності. Ніяких таких індикацій немає», - сказав Пєсков і підкреслив, що «ніяких домовленостей на цей рахунок теж немає».

«Є готовність обговорювати цю тему при тому розумінні, що прийняття будь-яких рішень без урахування позиції «представників Донбасу» неможливо», - сказав він.

Пєсков уточнив, що всі розмови ведуться про місії спостерігачів виключно на лінії розмежування. За його словами, контакти з цього питання «ведуться на експертному рівні».