В МЗС РФ спростували згоду Путіна ввести на Донбас поліцейську місію ОБСЄ

У МЗС РФ спростували інформацію про згоду Росії розгорнути поліцейську місію на Донбасі, і назвали такі заяви "блефом". Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав високопосадовий представник російського МЗС.

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«Позиція РФ озвучувалася не раз, як публічно, так і в рамках існуючих переговорних форматів. Вона не зазнала змін. Нехай українська сторона не блефує», - заявили в МЗС Росії

Нагадаємо, раніше, посилаючись на заступника голови адміністрації президента України Костянтина Єлісеєва, "Інтерфакс" повідомив, про те, що Володимир Путін надав таку згоду.

"За підсумками переговорів у "нормандському форматі" ми досягли єдності в позиціях і домовленості про те, що ми починаємо роботу у Відні на рівні постпредів держав-учасників "нормандського формату" при ОБСЄ, і в перспективі — із залученням усіх країн ОБСЄ. Адже нам необхідний консенсус усіх держав-учасників Організації щодо розгортання місії на Донбасі. На це погодилася і російська сторона", — сказав Єлісеєв.

Він зазначив, що деякі критики заявляють, що Київ видає бажане за дійсне.

"Насправді це не так, адже я ще раз наголошую, що у нас є чіткі записи всіх телефонних розмов, які містять згоду президента Росії на розміщення саме збройної поліцейської місії ОБСЄ. Єдине, що я зазначу, що лідери дійсно не обговорювали деталі, оскільки це вже повинні робити експерти і фахівці для того, щоб напрацювати і подати відповідні пропозиції на затвердження голів країн "нормандської четвірки", - підкреслив Єлісеєв.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Згідно з повідомленням прес-служби президента України, лідери країн «нормандського формату» підтримали необхідність розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі. «Керівники України, Франції, Німеччини і Росії висловили підтримку розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі і почали консультації з цього питання», - повідомляли тоді в прес-службі Порошенко.

Разом з тим, у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови лідерів країн повідомлялося: «Наголошено на важливості суворого дотримання режиму перемир`я, підвищення ефективності діяльності в зоні конфлікту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ шляхом надання їй додаткових повноважень, а також зміцнення Спільного центру з контролю і координації».

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підкреслив, що РФ підтримує діяльність моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, а не поліцейської.