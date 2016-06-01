Путін погодився на розміщення поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі - АП

Про це в середу, 1 червня, повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на адміністрацію президента України.

Читайте такожЛавров заявив, що припинення вогню на Донбасі до "політичного врегулювання" не буде

«За підсумками переговорів у "нормандському форматі" ми досягли єдності в позиціях і домовленості про те, що ми починаємо роботу у Відні на рівні постпредів держав-учасниць "нормандського формату" при ОБСЄ, і в перспективі — із залученням усіх країн ОБСЄ. Адже нам необхідний консенсус усіх держав-учасників Організації щодо розгортання місії на Донбасі. На це погодилася і російська сторона», — сказав заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

Він зазначив, що деякі критики заявляють, що Київ видає бажане за дійсне.

"Насправді це не так, адже я ще раз підкреслюю, що у нас є чіткі записи всіх телефонних розмов, які містять згоду президента Росії на розміщення саме збройної поліцейської місії ОБСЄ. Єдине, що я відзначу, що лідери справді не обговорювали деталі, оскільки це вже повинні робити експерти та фахівці для того, щоб напрацювати і надати відповідні пропозиції на затвердження голів країн "нормандської четвірки", - підкреслив Єлісєєв.

За його словами, під час останньої телефонної розмови в "нормандської форматі" 23 травня вночі було досягнуто певних домовленостей, які, на жаль, не були реалізовані, оскільки Росія заблокувала і проігнорувала всі заплановані в цьому контексті заходи.

"Зокрема, вони відмовилися їхати в Берлін на консультації експертів у" нормандському форматі "для обговорення політичного компонента і компонента безпеки для врегулювання ситуації на Донбасі. Вони були не готові предметно обговорювати питання про розгортання на Донбасі нової збройної поліцейської місії ОБСЄ під час консультацій в Відні на рівні постпредів держав-учасників "нормандського формату" при ОБСЄ ", - повідомив він.