Бойовики мінометним вогнем "накрили" мирну Миколаївку - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Обстріл був здійснений з території тимчасово окупованого Докучаєвська.

"4 червня 2016 російсько-терористичними формуваннями в період з 22.10 до 23.00 з території тимчасово окупованого Докучаєвська був відкритий вогонь з 120 мм мінометів, заборонених мінськими домовленостями, по н. п. Миколаївка", - йдеться в повідомленні.

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Всього бойовики випустили 7 мін, наслідки обстрілу уточнюються.