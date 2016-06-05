Бойовики мінометним вогнем "накрили" мирну Миколаївку - штаб
04:15, 05 червня 2016Війна
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У суботу ввечері бойовики обстріляли з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм н. п. Миколаївка.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Обстріл був здійснений з території тимчасово окупованого Докучаєвська.
"4 червня 2016 російсько-терористичними формуваннями в період з 22.10 до 23.00 з території тимчасово окупованого Докучаєвська був відкритий вогонь з 120 мм мінометів, заборонених мінськими домовленостями, по н. п. Миколаївка", - йдеться в повідомленні.
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Всього бойовики випустили 7 мін, наслідки обстрілу уточнюються.
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