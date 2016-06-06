На Маріупольському напрямку бойовики стріляли з артилерії по мирному населенню

Бойовики з самохідної артилерійської установки стріляли по мирних кварталах біля Миколаївки. Про це повідомив прес-офіцер сектору "Маріуполь" Віталій Кирилов, передає "112 Україна".

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"Зафіксовано факт обстрілу цивільного населення. Це сталося біля Миколаївки. Там противник з допомогою САУ здійснив обстріл мирних кварталів. Зараз там працюють наші військові для надання допомоги", - сказав він.

Крім того, Кирилов розповів, що впродовж минулої доби бойовики 19 разів обстрілювали позиції української армії на маріупольському напрямку.

"Обстріли припали до Красногорівці – чотири обстріли, шість разів обстріляли Мар'їнку, Новотроїцьке – двічі, Широкине і Лебединське - по одному разу і Павлополь – тричі. Противник використовував під час обстрілу навіть танк. Він бив по наших позиціях біля Красногорівки. П'ять разів використовувалися 82-мм міномети. Нашим військовим 9 разів довелося відкривати вогонь у відповідь для припинення дій противника. Зокрема наші військові відкривали вогонь біля Маріїнки і Красногорівки", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, на лінії розмежування через обстріли бойовиків вранці закрили КПВВ "Зайцеве".