Під Горлівкою відбувся бій українських військових з ДРГ бойовиків

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Всього 35 разів бойовики відкривали вогонь: 19 - на Маріупольському, 13 - на Донецькому та 3 - на Луганському напрямках.

Зазначається, що на Луганському напрямку під ворожим вогнем опинились захисники Станиці Луганської, де вівся обстріл з БМП, великокаліберних кулеметів та гранатометів, а поруч Новозванівки, крім того, бойовики використовували зенітну установку ЗУ-23-2.

Непроста ситуація на Донецькому напрямку склалась поблизу Авдіївки, Опитного, Пісків, шахти Бутівка, Майорська, Миронівського та Луганського, де російські найманці окрім стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів до обстрілів укріплення ЗС України бойовики долучили міномети різних систем, а поруч Яснобродівки випустили 40 снарядів з САУ.

Читайте такожУкраїнські військові під час зіткнення з ДРГ бойовиків захопили російський піхотний вогнемет (фото)

"Близько 21.30 ДРГ противника у складі до 10 осіб, здійснила спробу пройти вздовж залізничної колії поблизу станції Майорськ (біля Горлівки - Ред.), де натрапила на спостережний пост. Наші бійці відкрили вогонь на ураження. Під прикриттям 120 мм міномету диверсанти відійшли назад", - йдеться у повідомленні штабу.

На Маріупольському напрямку під мінометним вогнем супротивника опинились підрозділи неподалік Павлополя та тричі протягом доби поблизу Красногорівки. Зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем бойовики обстріляли позиції в районі Мар’їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Широкиного та Лебединського.

В окремих випадках наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.