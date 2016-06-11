Знищення українськими військовими БМП під Новотроїцьким: бійці АТО отримали премію (відео)

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО на сторінці у Facebook.

Таке рішення прийняв керівник антитерористичної операції. "Трьом військовослужбовцям зі складу розрахунку за підбиту ворожу техніку надана премія в розмірі понад 14 тис. грн кожному, а особовому складу опорного пункту у кількості 16 чоловік по 1 тис. грн кожному", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 25 травня 2016 року розрахунок СПГ-9 однієї з військових частин при відбитті штурмових дій російських окупантів на опорний пункт поблизу Новотроїцького підбив ворожу БМП-1.

Раніше у штабі АТО повідомили, що при підтримці бойових машин піхоти, снайперів, вогню з гранатометів противник перейшов до штурмових дій біля Новотроїцького. Українські вояки відкрили вогонь на ураження й знищили ворожу БМП, після чого нападники відступили.

26 травня Порошенко зателефонував до бійців 41-го мотопіхотного батальйону, які знищили БМП бойовиків під Новотроїцьким.