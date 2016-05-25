"Горить "Беха!": З'явилося відео знищення БМП бойовиків під Новотроїцьким

Так, 24 травня проросійські терористи спробували прорвати оборону біля Новотроїцького.

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"При підтримці бойових машин піхоти, снайперів, вогню з гранатометів противник перейшов до штурмових дій. Українські вояки відкрили вогонь на ураження й знищили ворожу БМП, після чого нападники відступили", - повідомили раніше в штабі АТО.

Відео виклав у Facebook боєць Vasily Exdancer.

Зазначимо, ситуація в зоні АТО залишається складною. Бойовики проросійських незаконних збройних формувань не припиняють порушувати домовленості про деескалацію конфлікту.