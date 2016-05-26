Порошенко зателефонував військовим, які знищили БМП бойовиків під Новотроїцьким (відео)

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Зателефонував до солдат 41 мотопіхотною батальйону. Пишаюся бійцями, які під Новотроїцьким знищили БМП противника. У хлопців чудове почуття гумору. Тільки так ми зможемо перемогти "Мордор", - йдеться у його повідомленні.

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Крім того, про цю розмову одного з військових у соцмережі написав боєць під ніком Мартін Брест.

" - Я слухаю - сказав Вася.

- І я слухаю - сказали в слухавці, - Це Василь?

- Так, - відповів командир одного зі звичайних запорошених ТОПів зони АТО, зі звичайними людьми звичайних доль, - Вітаю, Петре Олексійовичу", - розповів боєць про дзвінок.

Раніше у штабі АТО повідомили, що при підтримці бойових машин піхоти, снайперів, вогню з гранатометів противник перейшов до штурмових дій біля Новотроїцького. Українські вояки відкрили вогонь на ураження й знищили ворожу БМП, після чого нападники відступили.