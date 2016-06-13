Ми маємо абсолютно рекордну за останні 4 тижні кількість загиблих та поранених на фронті - Геращенко
Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила про значне погіршення безпекової ситуації на Донбасі та рекордну кількість жертв на фронті за останні 4 тижні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні під час круглого столу в Києві.
"Ми маємо зараз абсолютно трагічний період за цей рік - після травневих свят значне збільшення обстрілів, кількості порушень режиму тиші на сході", - сказала Геращенко.
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"Ми маємо абсолютно рекордну за останні 4 тижні кількість загиблих та поранених на фронті, в тому числі і серед цивільного населення. І, очевидно, що безпекова ситуація на Донбасі, її значне погіршення є тим ключовим моментом, який не дозволяє говорити про можливість вирішення питань в гуманітарній та економічній сфері, … безпекова ситуація на сході - це є пріоритет", - додала Геращенко.