Загибель бійців "Правого сектору" на шахті Бутовка: командир ДУК ПС відповів на заяву Лисенка

Він написав на своїй сторінці у Facebook, що для того, щоб захищати Батьківщину, дозвіл не потрібен.

"І в кого цей дозвіл брати? Може у тих, хто, маючи конституційний обов'язок захищати територіальну цілісність, допустили захоплення українських територій терористами? Чи в тих, хто протягом двох років не можуть повернути частину українських територій? Чи може у тих, хто без жодного пострілу здав Крим? Чи може у тих, хто поклав людей у котлах, через свою некомпетентність? Чи може у тих, хто робить зараз з вояків мішені для тренування сепаратистів, забороняючи активно їх знешкоджувати на випередження, при цьому декларуючи, що військового шляху звільнення територій нема! Так віддайте тоді території і не допускайте вбивство кожного дня наших воїнів", - обурився командир ДУК ПС.

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Крім того, він згадав і Мінські домовленості, запитавши, яку юридичну силу вони мають, щоб їх виконувати. Також Стемпіцький не розуміє, хто делегував повноваження медведчукам і йому подібним вести перемовини з терористами та окупантами від імені українського народу.

"І де гарантія, що потім, коли влада в цій країні зміниться (вона ж не вічна, правда?) офіцери не будуть стояти перед судом за виконання злочинних наказів (Мінських домовленостей), в той час, коли "вище керівництво" драпане за кордон, як їхні попередники?" - підсумував командир ДУК "Правий сектор".

Як повідомляв УНІАН, від обстрілів бойовиків на Донбасі обвалилась шахта Бутовка, внаслідок чого загинули четверо бійців ПС.

Раніше 13 червня Лисенко заявив, що за фактом загибелі бійців на передовій 11 червня проводиться офіційне розслідування. "Все, що стосується інциденту, що стався позавчора… з цього приводу, як мені передали з Генерального штабу, зараз там проводиться відповідне розслідування – яким чином люди, які не відносяться до Збройних сил України, без відповідного дозволу знаходилися на передовій", – сказав Лисенко.

Водночас полковник додав, що "кожен українець, хто зі зброєю в руках, захищаючи свою Батьківщину, загинув, є справжнім Героєм".