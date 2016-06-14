Штаб АТО показав відео з шахти Бутовка: запевнив, що українські військові не відступають

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Дістатися безпосередньо до позицій українських захисників наразі немає можливості, адже вони перебувають під інтенсивним обстрілом російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за повідомленням штабу, чутки про нібито залишення позицій українськими військовослужбовцями не відповідає дійсності.

Як повідомляв УНІАН, від обстрілів бойовиків на Донбасі обвалилась шахта Бутовка, внаслідок чого загинули четверо бійців ПС.

Раніше 13 червня Лисенко заявив, що за фактом загибелі бійців на передовій 11 червня проводиться офіційне розслідування. "Все, що стосується інциденту, що стався позавчора… з цього приводу, як мені передали з Генерального штабу, зараз там проводиться відповідне розслідування – яким чином люди, які не відносяться до Збройних сил України, без відповідного дозволу знаходилися на передовій", – сказав Лисенко.

Водночас полковник додав, що "кожен українець, хто зі зброєю в руках, захищаючи свою Батьківщину, загинув, є справжнім Героєм".