Через обстріл 5-поверхівки у Красногорівці зруйновано 5 квартир, поранено жінку (фото)

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області, один зі снарядів близько 5:00 влучив у п’ятиповерховий будинок по вулиці Сонячній. Поранень зазнала мирна мешканка.

«Багатоповерхівка розташована на околиці Красногорівки, у результаті прямого попадання снаряду бойовиків помешкання зазнали значних ушкоджень, зруйновано п’ять квартир мирних мешканців. В одному із приміщень знаходилася жінка 1961 року народження, яка отримала мінно-вибухову травму. Потерпіла госпіталізована до лікарні», - йдеться в повідомленні.

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На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.