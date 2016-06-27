За добу російські окупаційні війська 36 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, за добу російські окупаційні війська 36 разів обстріляли українські позиції, з них на Маріупольському напрямку зафіксовано 17 обстрілів, на Донецькому - 15, Луганському - 4.

"На Маріупольському напрямку по опорних пунктах українських захисників неподалік Мар’їнки, Новотроїцького та Гранітного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а поруч Мар’їнки - з БМП. З наставанням сутінок та до опівночі супротивник активізувався та обстрілював наші позиції поблизу Старогнатівки та Тарамчука з кулеметів та гранатометів, а біля Водяного, Талаківки та Чермалика - з мінометів різних калібрів", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКонтрольний пункт "Станиця Луганська" знову закривався через обстріли

На Донецькому напрямку тричі під вогнем мінометів опинились опорні пункти поблизу Троїцького, Новоселівки Другої та Авдіївки, а позиції неподалік Зайцевого та Новгородського – під вогнем великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів.

По захисниках шахти "Путилівської" ("Бутовка") ворог вів вогонь зі стрілецької зброї та мінометів, а біля Опитного – з БМП.

"На Луганщині укріплення підрозділів Збройних сил України в районі Попасної російські окупанти обстрілювали з протитанкових ракетних комплексів, а неподалік Новоолександрівки та Новозванівки - з автоматичних гранатометів та 82 мм мінометів", - повідомляє штаб АТО.