СБУ показала бойовиків, взятих у полон під Широкиним: відео допиту (фото)

Про це повідомили у прес-службі СБУ, розмістивши відповідний відеозапис.

Зазначається, що вісім бойовиків "ДНР", затриманих українськими військовими під Маріуполем, активно спілкуються зі слідчими Служби безпеки України.

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Поблизу н. п. Ленінське бойовики спостерігали за особовим складом, технікою і переміщенням підрозділів ЗСУ для підготовки провокацій проти української армії. Вони намагалися замінувати територію поблизу н. п. Широкине забороненими протипіхотними мінами.

Раніше позафракційний депутат Дмитро Ярош заявив, що українські розвідники провели успішну операцію, в ході якої бійці АТО взяли в полон вісьмох бойовиків.

Потім спікер Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив імена проросійських бойовиків, які були затримані українськими військовими 27 червня під час бойового патрулювання біля села Водяне Донецької області.

"Встановлено імена всіх затриманих бойовиків. Це Сергій Пистряєв 1967 р.н., Олексій Толстолук 1980 р.н., Юрій Зюмін 1981 р.н., Віталій Шевельов 1995 р.н., Антон Горбушко 1978 р.н., Валентин Вантула 1975 р.н., Роман Терновий 1980 р.н., Руслан Ангілевський 1988 р.н.", - зазначив Мотузяник.