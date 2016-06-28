Мотузяник назвав імена восьми проросійських бойовиків, затриманих вчора українськими військовими
Речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив імена проросійських бойовиків, які були затримані українськими військовими 27 червня під час бойового патрулювання біля села Водяне Донецької області.
«Встановлені імена всіх затриманих бойовиків. Це Сергій Пістряєв 1967 р.н., Олексій Толстолук 1980 р.н., Юрій Зюмін 1981 р.н., Віталій Шевельов 1995 р.н., Антон Горбушко 1978 р.н., Валентин Вантула 1975 р.н., Роман Терновий 1980 р.н., Руслан Ангілевський 1988 р.н.», - зазначив речник.
Читайте такожСтали відомі подробиці захоплення в полон вісьмох бойовиків "ДНР"За словами Мотузяника, бойовики належать до так званого 9-го окремого мотострілецького полку морської піхоти, дислокованого у Новоазовську.
Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув один військовослужбовець, ще шестеро зазнали поранень.
У лавах противника за минулу добу загинуло 9 бойовиків, ще 8 поранено.