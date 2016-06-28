Мотузяник назвав імена восьми проросійських бойовиків, затриманих вчора українськими військовими

«Встановлені імена всіх затриманих бойовиків. Це Сергій Пістряєв 1967 р.н., Олексій Толстолук 1980 р.н., Юрій Зюмін 1981 р.н., Віталій Шевельов 1995 р.н., Антон Горбушко 1978 р.н., Валентин Вантула 1975 р.н., Роман Терновий 1980 р.н., Руслан Ангілевський 1988 р.н.», - зазначив речник.

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Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув один військовослужбовець, ще шестеро зазнали поранень.

У лавах противника за минулу добу загинуло 9 бойовиків, ще 8 поранено.