ВМС стали тією силою, яка зламала плани агресора із захоплення південних областей України - Порошенко

Про це йдеться у привітанні президента Петра Порошенка воїнам і ветеранам Військово-морських сил Збройних сил України з професійним святом, розміщеному на сайті глави держави.

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«Військовим морякам спільно з підприємствами військово-промислового комплексу довелося докласти вагомих зусиль для відновлення бойового потенціалу флоту після передислокації з Криму та Севастополя. Ви стали тією силою, що згуртувала ряди патріотів та зламала плани агресора з дестабілізації та захоплення південних областей нашої держави», - заявив президент.

Порошенко зазначив, що фактично наново відроджуючись в умовах війни, українські кораблі та катери чітко і злагоджено виконують завдання, спрямовані на захист портів, узбережжя та морських комунікацій України.

«Незламний і непереможний бойовий дух, мужність і професіоналізм морських піхотинців та флотського спецназу, проявлені під час оборони Донбасу, є прикладом виняткової військової доблесті та честі», - зауважив глава держави.

«У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за благословенну українську землю. Вічна їм слава! Від імені українського народу щиро дякую особовому складу Військово-морських сил Збройних сил України за вірність військовій присязі, героїзм, відвагу і самовідданість», - додав президент.

Також Порошенко побажав військовим морякам та їхнім родинам міцного здоров’я, благополуччя та незламної віри у перемогу.