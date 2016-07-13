Захоплення у полон російських диверсантів під Троїцьким: старшому лейтенанту "світить" до 15 років в'язниці

Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська, передає "Українська правда".

"Щодо Седікова розпочато кримінальне провадження за статтею 258-3, частиною 1 Кримінального кодексу", - сказала вона.

Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років за створення терористичної групи, керування групою, а також сприяння діяльності терористичної групи.

Читайте також"Приїхав з Росії, щоб воювати за "ЛНР/ДНР": СБУ показала нове відео зізнання взятого у полон найманця РФЯк повідомляв УНІАН, під час бойового зіткнення з бойовиками під Троїцьким бійці АТО взяли у полон російських найманців. Українські військові розповіли, що медики 2-го батальйону надали пораненим прихильникам "ЛНР" першу медичну допомогу. Двоє з них перебувають у важкому, але стабільному стані. Один від отриманих поранень помер.

В опублікованому раніше відео СБУ громадянин РФ, якого затримали під Троїцьким Донецької області 11 липня, повідомив, що служить на території України з березня 2016 року в складі так званої «Слов'янської бригади» - 7 бригади, 6 роти, командиром 1 взводу.



