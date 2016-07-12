"Приїхав з Росії, щоб воювати за "ЛНР/ДНР": СБУ показала нове відео зізнання взятого у полон найманця РФ

Він зізнається, що приїхав на територію України, щоб воювати.

Російський диверсант розповів, що приїхав на Донбас на машині з другом Марченком Дмитром. "Приїхав з другом з Росії для того, щоб брати участь у бойових діях у "ЛНР/ДНР", - говорить він.

Він стверджує, що на території Східної України є російські офіцери, які "не те, щоб навчають, вони радники".

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Відповідаючи на питання про моральний стан бойовиків, найманець повідомив, що воювати ніхто не хоче, всі хочуть, щоб ця війна закінчилася.

Також він додав: "Кидайте цю війну".

Крім того, поранений російський найманець просить рідних приїхати до нього, СБУ гарантує родині безпеку.

Як повідомляв УНІАН, під час бойового зіткнення з бойовиками під Троїцьким бійці АТО взяли у полон російських найманців. Українські військові розповіли, що медики 2-го батальйону надали пораненим прихильникам "ЛНР" першу медичну допомогу. Двоє з них перебувають у важкому, але стабільному стані. Один від отриманих поранень помер.

В опублікованому раніше відео СБУ громадянин РФ, якого затримали під Троїцьким Донецької області 11 липня, повідомив, що служить на території України з березня 2016 року в складі так званої «Слов'янської бригади» - 7 бригади, 6 роти, командиром 1 взводу.