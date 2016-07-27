Учасники "Сі Бриз-2016" відпрацьовують дії з підтримки безпеки у кризовому регіоні (фоторепортаж)

Як зазначає прес-служба Генерального штабу України у своєму Facebook, сьогодні, 27 липня, після підготовчого періоду, представники 16 країн-учасниць навчань проводять основні заходи багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні.

Зокрема, у морському компоненті тактичні групи кораблів здійснюють контроль цивільного судноплавства, догляд підозрілого судна, захист від нападів швидкохідних малорозмірних катерів, висадку морського десанту, виконують артилерійські стрільби по плаваючій мішені та інші завдання.

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Береговий компонент у складі морських піхотинців та спецпідрозділів України, США, Молдови і Грузії здійснив повітряне і морське десантування у різних районах.

Повітряний компонент, своєю чергою, забезпечив десантування українських морських піхотинців, навчання з надання допомоги аварійному кораблю, здійснив прикриття дій берегового компоненту, медичну евакуацію та перевезення особового складу.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня стартували українсько-американські навчання "Сі Бриз-2016", які проходитимуть в Одеській і Миколаївській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря. Триватимуть навчання до 30 липня.