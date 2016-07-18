Сьогодні стартують українсько-американські навчання "Сі Бриз-2016"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Темою цьогорічного навчання є проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні. Навчання планується провести в Одеській і Миколаївській областях та у північно-західній частині Чорного моря.

Напередодні заступник командувача ВМС ЗС України з бойової підготовки капітан 1 рангу Олексій Неїжпапа заявив, що кораблі, сили і війська Військово-Морських Сил Збройних Сил України повністю готові до виконання завдань навчання.

В свою чергу представник командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Роман Гладкий повідомив, що цього року «Сі Бриз» значно розширює «географію» місць і районів свого проведення. «Окрім дій у морі понад 25 кораблів, катерів і суден забезпечення від України, США, Туреччини і Румунії, окрім авіаційної складової, більш широким, ніж у попередні роки, буде діапазон дій берегового компоненту — багатонаціональної тактичної групи, — сказав він

За його словами, стабілізаційні дії при проведенні операції в кризовому регіоні за стандартами НАТО морські піхотинці і спеціальні підрозділи від України, США, Молдови і Грузії будуть проводити як у Міжвидовому центрі підготовки підрозділів, що у Миколаївській області, так і на півдні Одеської області.

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«Береговий компонент здійснить десантування як морське, так і повітряне, у різних районах Одеської області. Якщо до цього додати, що плануються дії артилерії під час проведення протидесантної оборони, подолання водної перешкоди із залученням інженерних підрозділів, спеціальні дії із забезпечення безпеки на приморському напрямку, повітряне прикриття висадки десанту, то заходи обіцяють бути насиченими і динамічними», - додав Гладкий.

Головне, наголосив він, ВМС ЗС України будуть мати добру нагоду відпрацювати організацію планування та підготовки багатонаціональної операції та спільні дії під час проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні за стандартами НАТО.

Окрім цього, зауважили в Міноборони, флагманський корабель «Гетьман Сагайдачний» повністю готовий до запланованого під час «Сі Бриз — 2016» проведення самооцінки 2-го рівня в рамках Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей фрегата з вертольотом Ка-27 пч.