США передали українським військовим 72 безпілотники

Про це УНІАН повідомили у прес-службі посольства США в Україні.

"27 липня до міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибули 24 безпілотні авіаційні системи RQ-11B Raven («Ворон»), що складаються з 72 літаків і супутнього устаткування. Системи Raven – безпілотні літальні апарати (БПЛА), запускаються з руки, і є засобом розвідки та спостереження. Система передає з бортових дисплеїв в реальному часі відеозображення та інформацію про місцезнаходження до наземних станцій контролю. Завдяки цій функції можна отримувати денну або нічну розвідувальну інформацію з повітря, і вона дає змогу операторам керувати БПЛА, розпізнавати рельєф місцевості, а також записувати інформацію для аналізу", - йдеться у повідомленні.

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В американській дипломатичній місії відзначили, що система Raven є частиною пакета ініціативи з підтримки європейської безпеки і поточних зусиль, спрямованих на зміцнення безпеки Україні. Кілька десятків українських військовослужбовців вже пройшли курс підготовки з використання безпілотних авіаційних систем Raven в Гантсвіллі, штат Алабама. Сполучені Штати виділили понад 600 млн доларів для підготовки кадрів і придбання обладнання, аби допомогти Україні краще захищати свій суверенітет і територіальну цілісність.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні США передали військовослужбовцям Збройних сил України партію нових безпілотників вартістю понад 12 млн дол.