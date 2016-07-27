США передали українським військовим партію безпілотників вартістю понад $12 мільйонів

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, на виконання раніше досягнутих домовленостей сьогодні, 27 липня, до Києва прибув черговий вантаж міжнародної технічної допомоги від стратегічного партнера України – Сполучених Штатів Америки.

"В рамках програми “Ініціативи з відновлення довіри в Європі” (ERI) американське оборонне відомство передало Збройним силам України значну кількість найсучасніших безпілотних літальних апаратів RQ-11B Analog Raven Systems загальною вартістю понад 12 млн доларів США", - підкреслюється у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що днями посол США в Україні Джеффрі Пайєтт наголосив, що США будуть продовжувати надавати допомогу Україні у сфері безпеки та оборони, а сприяння ЗСУ є одним з пріоритетів зовнішньої політики США на середньострокову та довгострокову перспективу.

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ЗСУ висловлюють щиру вдячність американським партнерам за допомогу у нарощуванні оперативних спроможностей українського війська.

У Генштабі також уточнили, що надана допомога є нелетальною, оскільки безпілотники не оснащені озброєнням.

"RQ-11 Raven являє собою розвідувальний безпілотний літак, вагою менше двох кілограмів, що має цифрову камеру нічного або денного бачення. Особливість літаків цього типу полягає в легкості запуску та невибагливості до майданчика приземлення. Радіус дії – 10 кілометрів", - заявили у Генштабі.