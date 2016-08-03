Україна в Мінську висловила стурбованість агресією проти місії ОБСЄ на окупованому Донбасі
Українська сторона стурбована випадками агресії щодо спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на непідконтрольної Україні території Донбасу.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками чергового засідання ТКГ, яке відбулося сьогодні в Мінську.
«Ми стурбовані випадками агресії по відношенню до співробітників СММ ОБСЄ, які відбуваються на непідконтрольної Україні частині Донбасу», - написала вона.
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За словами Оліфер, спроби залякування і систематичні обстріли дронов ОБСЄ є прямою загрозою базовим принципам Мінських домовленостей.
Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю УНІАН заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг докладно розповів про те, як бойовики паралізують роботу і збивають безпілотники ОБСЄ.