Україна в Мінську висловила стурбованість агресією проти місії ОБСЄ на окупованому Донбасі

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками чергового засідання ТКГ, яке відбулося сьогодні в Мінську.

«Ми стурбовані випадками агресії по відношенню до співробітників СММ ОБСЄ, які відбуваються на непідконтрольної Україні частині Донбасу», - написала вона.

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За словами Оліфер, спроби залякування і систематичні обстріли дронов ОБСЄ є прямою загрозою базовим принципам Мінських домовленостей.

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю УНІАН заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг докладно розповів про те, як бойовики паралізують роботу і збивають безпілотники ОБСЄ.