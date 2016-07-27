Україна в Мінську висловила занепокоєння атаками бойовиків на безпілотники ОБСЄ - прес-секретар Кучми

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Викликають тривогу систематичні атаки представників ОРДЛО на безпілотники СММ ОБСЄ. Тільки цього тижня в результаті обстрілу один апарат було збито і два пошкоджено. Атака на дрони має пояснення: вони збирають інформацію про розташування військової техніки, і ці дані підтверджують невиконання Мінських домовленостей представниками ОРДЛО", - заявила вона.

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Також прес-секретар Кучми зазначила, що бойові дії не дають змоги відновлювати інфраструктуру Донбасу, зруйновану війною.

"Про це йшлося на засіданні економічної підгрупи. Доводиться знову ремонтувати об'єкти, які вже були відбудовані раніше, як, наприклад, залізничний перегін Микитівка – Майорськ. Робота ремонтних бригад можлива тільки після розмінування", - додала Оліфер.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Кучма брав участь у роботі групи у скайп-режимі.