У місії ОБСЄ розповіли, як "засліплюють" і збивають її безпілотники на Донбасі

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.

"Наша свобода пересування обмежується не тільки на землі, але і в повітрі. В роботу наших безпілотників регулярно здійснюється електронне втручання. Пілотам необхідний сигнал GPS для того, щоб управляти безпілотниками дальнього радіусу дії, які можуть покривати відстань до 150 кілометрів і летіти на висоті 5 кілометрів. Але навіть на цій висоті нашим БПЛА заважають засоби електронної протидії", - заявив Хуг.

Він зазначив, що з безпілотниками СММ ОБСЄ є відеозв'язок, що дозволяє передавати зображення на землю, а безпосередньо на БПЛА інформація не зберігається, щоб ні у кого не було доступу до неї, якщо апарат буде збитий. Всі дані при цьому надходять у безпечне місце.

За словами Хуга, при сигнал при цьому не перехоплюється, але порушується.

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"Навіть якщо його перехоплять, він зашифрований. Але саме його блокують, і він не може передавати зображення. Так що це – подвійне блокування. Якщо блокування серйозне, то БПЛА стає неможливо пілотувати, і вони розбиваються", - сказав він.

Заступник голови місії зазначив, що було багато випадків, коли безпілотники, швидше за все, збивали зенітно-ракетними комплексами.

"Ми навіть оприлюднили фотографії, зроблені безпілотником: видно система "Стріла", і ось через кілька секунд контакт з апаратом загублений. Безумовно, такі дії повністю підривають потенціал місії, фактично засліплюючи її. Наші системи відеоспостереження точно так само блокуються – або шляхом затримки процесу їх установки, або шляхом втручання в їх роботу. Зовсім недавно вони відключили електрику від нашого передавача в Донецьку, і ми не могли отримувати картинку. Знадобилося втручання і переустановка системи", - розповів Хуг.

Він підкреслив, що ОБСЄ розраховує на розслідування таких інцидентів, як і на розслідування будь-яких порушень Мінських угод.

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"Але ми не чули про будь-які офіційні розслідування. У всякому разі, сторони не оприлюднили таку інформацію", - зазначив заступник голови СММ.

Хуг зазначив, що ОБСЄ "намагається зрозуміти такі ситуації для себе", проте навіть не може отримати доступу до місць падіння своїх безпілотників.

"На прикладі збитих безпілотних літальних апаратів, можу сказати, що нам навіть не дали доступ до місця аварії. Ми навіть не отримали на руки уламки БПЛА. Ми також отримували інформацію від місцевих жителів на цих територіях про те, що вони бачили, як представники так званих "ДНР" і "ЛНР" збирали ці уламки. Очевидно, що на цих великих безпілотниках ми б знайшли переконливі докази того, що насправді сталося", - розповів представник місії.