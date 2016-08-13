Штаб АТО: сьогодні російські окупанти 22 рази обстріляли позиції українських бійців

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у зведенні станом на 18:00.

"Протягом доби противник продовжив обстріл позицій сил АТО вздовж всієї лінії розмежування. Зафіксовано 22 випадки порушення ворогом режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

За даними штабу, на Маріупольському напрямку російські окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, тричі - з забороненої Мінськими угодами важкої артилерії.

"Більш ніж сотнею снарядів калібру 122 мм обстріляні наші опорні пункти в Лебединському і Солодкому. Під вогонь з мінометів калібру 120 потрапила Талаківка. У Миколаївці та Богданівці ще до світанку відбулися нетривалі бойові сутички, під час яких ворог застосував гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь із протитанкового ракетного комплексу противник відкривав поблизу Старогнатівки, з великокаліберних кулеметів - у Мар'їнці", - повідомили в прес-центрі.

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На Донецькому напрямку противник здійснював мінометні обстріли по позиціях українських бійців у районі Авдіївки та Новоселівки. У Новгородському відкривався вогонь з гранатометів і кулеметів великих калібрів. Також з великокаліберних кулеметів окупанти стріляли по захисникам Троїцького.

Також у штабі додали, що в Луганській області противник вів вогонь з мінометів по Новотроїцькому. У Жовтому ворог застосував гранатомети, також там була зафіксована снайперська активність.