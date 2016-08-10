Бійці АТО на Маріупольському напрямку потрапили під ворожий артилерійський вогонь

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Тут із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії ворог двічі бив по Водяному, 70 снарядів було випущено у бік наших укріплень. По захисниках Новоолександрівки, Новозванівки та Гнутового супротивник стріляв з гранатометів, а у Новотроїцькому застосував зенітні установки. Талаківка потерпала від мінометного вогню», - інформують у штабі.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранено 5 військових

На Донецькому напрямку по українських позиціях в районі Авдіївки російські окупанти неодноразово відкривали вогонь із 120 мм та 82 мм мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру. Поблизу Невельського ворог застосував міномети 82 мм калібру, а у Новоселівці Другій - гранатомети.

На Луганщині у Попасній терористи відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Гранатометний вогонь по українських бійцях вівся в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Золотого. Обстріли тривали до 11-ї години ранку, з полудня по всій лінії фронту зберігалося відносне затишшя, зазначають в штабі АТО.