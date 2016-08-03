Навколо Донецька бойовики обстрілювали населені пункти, по Зайцевому гатили із надважкої артилерії - штаб

Зокрема, минулої доби було зафіксовано 26 обстрілів - на Маріупольському, 30 - на Донецькому та 15 - на Луганському напрямках. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 ранку 3 серпня.

Також з 11:00 ранку до 20:00 вечора тривали ворожі мінометні обстріли житлових районів населених пунктів поблизу Донецька.

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"На Донецькому напрямку противник не припиняє збройні провокації на ділянці Красногоріка - Авдіївка – Горлівка. Тут російські окупанти застосували 120 та 82 мм міномети, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. Під Луганським та Майорським БМП. Найгарячіше було у Зайцевому, там ворог застосував заборонену Мінськими домовленостями надважку ствольну артилерію", - повідомили у штабі.

Крім того, на Маріупольському напрямку ворог вів вогонь по українських опорних пунктах з мінометів різного калібру, гранатометів та кулеметів. Гаряче було в Красногорівці. В Мар’їнці, Широкиному, Талаківці та Водяному ворог застосував бойові машини піхоти. Танк та снайперський вогонь зафіксовано у Мар’їнці.

На Луганщині окупанти вели як прицільний, так і хаотичний мінометний та гранатометний вогонь по Новозванівці та Кримському. Новоалександрівка і Золоте потрапили під ворожий гранатометний вогонь. В Станиці Луганській ворог застосував БМП. В Новозванівці також активізувався снайпер.

Як відзначили у штабі АТО, розвідувальні польоти безпілотників ворог організував у районі Донецька.

Як повідомлялось, 2 серпня у штабі повідомили про загострення ситуації біля Авдіївки.