Росія найближчим часом розпочне масштабні військові навчання біля кордону України - Турчинов

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це він сказав під час зустрічі з міністром оборони Естонської Республіки Ханнесом Хансо.

Обговорюючи поточну ситуацію в Україні, Турчинов констатував, що жодного дня з початку дії Мінських угод не минуло без провокацій та обстрілів з боку російсько-терористичних угрупувань.

"Зокрема, системно ведуться обстріли наших позицій з використанням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем великого калібру", - наголосив він.

Як зазначається у повідомленні, співрозмовники були одностайні у думці, що до повного звільнення території України є неприпустимим скасування санкцій проти Росії. На їхнє переконання, важливо також активізувати військово-технічну співпрацю між Україною та країнами Європи.

Також Турчинов та Хансо обговорили реформи сектору безпеки і оборони України та досвід Естонії у цій сфері.

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Сторони приділили значну увагу питанню співпраці у сфері кібербезпеки, що, за словами міністра оборони Естонії, надзвичайно актуально, "адже в Таллінні розташована штаб-квартира НАТО з питань кібербезпеки".

У свою чергу Турчинов зазначив, що в Україні прийняли Стратегію кібербезпеки і створили Національний координаційний центр кібербезпеки. "Ця проблема для нас надзвичайно чутлива, тому що кібернетична агресія є складовою гібридної війни, яку веде РФ проти України", - додав він.

Також Хансо у ході зустрічі запевнив секретаря РНБО у підтримці України з боку уряду та народу Естонії.

"Ми завжди під час зустрічей з партнерами з НАТО та ЄС підтримуємо позицію України", - наголосив він.