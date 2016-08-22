Парубій переконаний, що Захід має посилювати санкції проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час ХІІ Наради керівників закордонних дипломатичних установ України сьогодні в Києві.

Спікер відзначив пріоритетність питання санкцій проти Росії. "Коли ми говоримо про можливий тиск на Російську Федерацію, ми усвідомлюємо: тиск та захист України може відбуватися по двох ключових фронтах", - сказав він.

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Так, Парубій зауважив, що це мілітарний фронт, на якому сьогодні утримує позицію оновлена українська армія.

"Але не менш важливий і міжнародний фронт. Не менш важливі і санкції, які проти Росії застосували держави всього вільного світу", - сказав голова ВР.

Він наголосив, що вкрай важливо, аби "ця тенденція і санкції не лише залишалися, а й ставали більш жорсткими".