Парубій переконаний, що Захід має посилювати санкції проти Росії
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що Захід має посилювати санкції проти Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час ХІІ Наради керівників закордонних дипломатичних установ України сьогодні в Києві.
Спікер відзначив пріоритетність питання санкцій проти Росії. "Коли ми говоримо про можливий тиск на Російську Федерацію, ми усвідомлюємо: тиск та захист України може відбуватися по двох ключових фронтах", - сказав він.
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Так, Парубій зауважив, що це мілітарний фронт, на якому сьогодні утримує позицію оновлена українська армія.
"Але не менш важливий і міжнародний фронт. Не менш важливі і санкції, які проти Росії застосували держави всього вільного світу", - сказав голова ВР.
Він наголосив, що вкрай важливо, аби "ця тенденція і санкції не лише залишалися, а й ставали більш жорсткими".