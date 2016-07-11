В РНБО розповіли про ще один фронт агресії Росії - кіберпростір

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це Турчинов сказав на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки.

Під час засідання за участю керівників Міністерства оборони, Генерального штабу, Служби безпеки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби, Національної поліції, Міністерства юстиції та Національного банку України, до відання яких належать питання кібербезпеки, були визначені першочергові заходи з протидії кіберзагрозам.

Аналіз матеріалів, які надходять на адресу Апарату РНБО України від розвідувальних органів, СБУ, Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації, «дає підстави стверджувати, що Російська Федерація активно провадить агресивну політику не тільки на фронті на сході України, а й у кіберпросторі, яка є елементом «гібридної» війни проти нашої держави», сказав Турчинов.

«Актуалізуються й інші кіберзагрози, зокрема, зростає кіберзлочинність та активізується кібершпіонаж», - заявив він та нагадав, що самі ці проблеми покликана розв’язати нещодавно ухвалена Стратегія кібербезпеки України.

Саме тому, на думку Турчинова, Національний координаційний центр кібербезпеки має стати системоутворюючим елементом усієї системи кібербезпеки і кіберзахисту України. «До складу центру увійшли представники ключових державних органів, які відповідають за весь спектр питань протидії широкому спектру кіберзагроз», - сказав він.

Секретар РНБО наголосив на важливості запровадження чіткої спеціалізації державних суб’єктів забезпечення кібербезпеки.

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«У стислі терміни ми повинні провести огляд наявних сил, засобів та можливостей нарощування потенціалу реагування відповідних державних органів. Має бути чітко відпрацьований механізм взаємодії та інформаційного обміну суб’єктів кібербезпеки у разі виявлення кібератак та кіберінцидентів», - додав він.

Підсумовуючи, секретар РНБО наголосив, що в рамках діяльності створеного центру «має бути побудована чітка вертикаль контролю і координації заходів у сфері кібербезпеки». «Особливу увагу буде приділено процесу опрацювання інформації, виробленню дієвих механізмів оперативного реагування на загрози», - наголосив він, додавши, що кожен виклик, який надходить з кіберпростору, «повинен отримати нашу активну та асиметричну відповідь».