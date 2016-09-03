У СБУ заявляють про зростання кількості українських заручників на Донбасі

Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявляє про збільшення до 109 числа українських заручників на Донбасі.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми ведемо роботу для того, щоб найближчим часом звільнити решту наших хлопців. На жаль, два дні тому кількість наших заручників збільшилася, їх тепер 109 осіб", - сказав він.

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Також радник голови СБУ закликав українських силовиків бути уважними і не заходити за лінію зіткнення на Донбасі. "Тому що, як тільки вони туди потрапляють, вони стають фактично ціллю для затримання та захоплення", - пояснив Тандем.

"Ми часто стаємо свідками того, що з боку тимчасово окупованих районів та Донецької та Луганської області виходять подібні фейки (заява "ДНР" про звільнення Україною шести бойовиків – УНІАН). Ми уважно стежимо за тим, що вони говорять", - додав представник СБУ.

Раніше повідомлялося, що в полоні бойовиків на Донбасі перебувають 107 українців.