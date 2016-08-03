На Донбасі встановлено місцезнаходження 45 українських заручників - Тандіт

Про це повідомив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт в ефірі «112 каналу».

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«До нас надійшла інформація від представників ОРДЛО про наших заручників. Спочатку, до останнього нам говорили про 21 - 26 (заручників - УНІАН), називалися різні цифри. На сьогоднішній день ми знаємо, що встановлено місце 45 наших заручників. Це дуже важливо»,- сказав Тандіт.

«Ми по кожному із запитуваних осіб з боку ОРДО і ОРЛО готові були дати довідку. Побачили, що поки перемовників з того боку це не цікавило, називалася цифра 1102, потім 602. Ми ж сказали, що на території України встановлено 618 осіб, доля кожної людини має свою історію, але ми готові у будь-який момент в рамках чинного законодавства віддати тих, кого можна віддати, і чекаємо таких дій з боку ОРДО і ОРЛО. Сподіваюся, найближчим часом ми зможемо вас порадувати», - додав радник голови СБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше прес-секретар представника України у Тристоронньої контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявляла, що представники контрольованих Росією бойовиків у рамках засідань Тристоронньої контактної групи в Мінську відмовляються вести переговорів зі звільнення заручників.

Нагадаємо, раніше радник голови Служби безпеки Юрій Тандіт анонсував "сюрприз для багатьох" в питанні звільнення українських полонених на Донбасі.