Затримано дезертира, який розстріляв українських військових у зоні АТО

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Криворізької міськради, колишній командир батальйону "Кривбас", Микола Колесник.

"Вбивцю - дезертира, йшов в напрямку лугандона, затримали", - написав він.

Цю інформацію підтвердив у Facebook Вадим Троян, заступник голови Нацполіції.

Харківський волонтер Роман Донік уточнив, що дезертира-убивцю затримали під час спецоперації у Луганській області.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня штаб АТО повідомив, що диверсійно-розвідувальна група бойовиків атакувала позиції українських військових в районі Станиці Луганської на Луганщині.

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В результаті нападу загинули двоє військовослужбовців ЗСУ, п'ятеро отримали поранення, один зник без вісті.

Пізніше стало відомо, що вогонь відкрив озброєний дезертир, який після події міг зникнути на окупованій території.

Військова контррозвідка припускає, що він міг бути пов'язаний з бойовиками.