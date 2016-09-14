Розстріл військових у зоні АТО: дезертиру "світить" довічне ув'язнення
Дезертиру, який підозрюється у вбивстві двох та пораненні п’ятьох бійців Збройних Сил України, необхідно призначати комплексну судово-психіатричну експертизу.
Про це на брифінгу заявив заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
За його словами, з допиту підозрюваного за участю адвоката виникає "велика необхідність призначати комплексну судово-психіатричну експертизу, згідно з тими показами, які дає затриманий в частині потьмарення розуму".
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Матіос також повідомив, що підозрюваному загрожує довічне ув’язнення. "За вбивство однієї і більше осіб, а також нанесення тяжких тілесних ушкоджень - 15 років або пожиттєве ув’язнення. Це за сукупністю зібраних доказів буде визначатися ", - зауважив він.
12 вересня штаб АТО повідомив, що диверсійно-розвідувальна група бойовиків атакувала позиції українських військових у районі Станиці Луганської на Луганщині. Унаслідок нападу загинули двоє військовослужбовців ЗСУ, п'ятеро отримали поранення, один зник безвісти.
Пізніше стало відомо, що вогонь відкрив озброєний дезертир, сьогодні його вже затримано.