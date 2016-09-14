Розстріл військових у зоні АТО: дезертиру "світить" довічне ув'язнення

20:13, 14 вересня 2016
Війна
3895 0

Дезертиру, який підозрюється у вбивстві двох та пораненні п’ятьох бійців Збройних Сил України, необхідно призначати комплексну судово-психіатричну експертизу.

военный / Фото УНИАН

Про це на брифінгу заявив заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, з допиту підозрюваного за участю адвоката виникає "велика необхідність призначати комплексну судово-психіатричну експертизу, згідно з тими показами, які дає затриманий в частині потьмарення розуму".

Читайте такожЗатриманий дезертир пояснив мотиви розстрілу українських військових у зоні АТО

Матіос також повідомив, що підозрюваному загрожує довічне ув’язнення. "За вбивство однієї і більше осіб, а також нанесення тяжких тілесних ушкоджень - 15 років або пожиттєве ув’язнення. Це за сукупністю зібраних доказів буде визначатися ", - зауважив він.

12 вересня штаб АТО повідомив, що диверсійно-розвідувальна група бойовиків атакувала позиції українських військових у районі Станиці Луганської на Луганщині. Унаслідок нападу загинули двоє військовослужбовців ЗСУ, п'ятеро отримали поранення, один зник безвісти. 

Пізніше стало відомо, що вогонь відкрив озброєний дезертир, сьогодні його вже затримано.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter