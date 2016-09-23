В окупованому Луганську вбито заступника командувача 2-го армійського корпусу РФ - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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"За оперативними даними, співробітники ФСБ РФ проводять розслідування за фактом вбивства 21 вересня у Луганську високопоставленого російського офіцера, який на тимчасово окупованих територіях сходу України виконував "службово-бойові" завдання на посаді заступника командувача (з озброєння) 2 армійського корпусу (Луганськ) Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного Військового округу Збройних сил РФ", - сказано в повідомленні.

За даними військової розвідки, відповідно до документів прикриття, той представлявся полковником ЗС РФ Орловим Олександром Борисовичем.