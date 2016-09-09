Бойовики "ЛНР" заблокували доступ ОБСЄ до двох населених пунктів - розвідка

Бойовики так званої "ЛНР" заборонили спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ доступ до районів населених пунктів Піонерське та Миколаївка на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook. Читайте такожПозитивні новини з Донбасу: в ОБСЄ побачили зміну ситуації з 1 вересня "Командування 2 армійського корпусу (Луганськ) Збройних сил РФ продовжує перешкоджати діяльності СММ ОБСЄ. 8 вересня спостерігачам місії заборонили доступ до районів н.п. Піонерське, Миколаївка (смуга відповідальності 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК)", - йдеться в повідомленні.

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