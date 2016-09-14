Донеччанин застрелив окупанта за примушування випити за "російських визволителів Донбасу" - розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.

"Зростає невдоволення місцевого населення тимчасово окупованих територій сходу України присутністю російських окупаційних військ, а також кількість відкритих проявів неприйняття окупаційної ідеології", - зазначили у розвідці.

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"Під час штурму помешкання обуреного донеччанина важкі травми отримали два військовослужбовці окремого комендантського полку 1 АК (Донецьк) ЗС РФ", - повідомили у розвідці.