Як відбувалося розведення військ в Донецькій області (фоторепортаж, відео)
16:44, 07 жовтня 2016Війна
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Фоторепортаж УНІАН з відведення військ на 1 км уздовж лінії протистояння між селами Богданівка і Петрівське (Донецька обл. ) 7 жовтня 2016 року.
Розведення військ на Донбасі 7 жовтня / Фото УНІАН
Вранці 7 жовтня голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що на ділянці Богданівка-Петровське почався процес відведення військ. До неділі війська повинні бути відведені на один кілометр.
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Пізніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військ Збройних сил України та контрольованих Росією бойовиків у районі Петрівського Донецької області.
У свою чергу кореспондент ТСН наживо розповів, як відбувався цей процес.
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