Як відбувалося розведення військ в Донецькій області (фоторепортаж, відео)

Вранці 7 жовтня голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що на ділянці Богданівка-Петровське почався процес відведення військ. До неділі війська повинні бути відведені на один кілометр.

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Пізніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військ Збройних сил України та контрольованих Росією бойовиків у районі Петрівського Донецької області.

У свою чергу кореспондент ТСН наживо розповів, як відбувався цей процес.