Місія ОБСЄ підтвердила синхронне розведення сил у районі Петрівського - Марчук

Про це повідомив представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук у Facebook.

"Синхронне розведення військових завершено. СММ ОБСЄ перевірила і підтвердила. Для цілодобового контролю залишається група українських офіцерів із СЦКК, а також спостерігачі СММ ОБСЄ", - заявив Марчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що у районі Петрівського та Богданівки відбулося розведення військ.

Своєю чергою речник АТО підполковник Віктор Шубец сказав: "Ми планували не тільки в Петрівському, а планували також на Луганському напрямку. Але у зв’язку з тим, що в Станиці Луганській протягом останніх трьох діб тривають обстріли, це питання не було забезпечено. Що стосується Маріупольського напрямку (в районі Петрівського), то тут поки що протягом півгодини всі заходи йдуть згідно з планом", – сказав Шубец.

Він додав: "Маємо надію, що обстрілів все-таки не буде й ми зможемо забезпечити виконання домовленостей".

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Раніше прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що реалізація Рамкового рішення про розведення сил на Донбасі буде продовжена 7 і 9 жовтня в Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня, відповідно до Рамкового рішення, на околиці міста Золоте військовослужбовці Збройних сил України відійшли на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі.

3 жовтня російські окупанти провели обстріл українських позицій біля Петрівського після сигналу про початок відведення військовослужбовців ЗСУ, таким чином зірвавши відведення.

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Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування було підписано 21 вересня в Мінську.

Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому й Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб. В угоді також йдеться, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидві сторони з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш ніж 2 км у ширину і 2 км углиб. Розведення сил і засобів на кожній із двох ділянок здійснюється з моніторингом місії ОБСЄ.