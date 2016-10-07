На ділянці Богданівка-Петровське почався процес розведення сил

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Щойно тут почався процес відведення військ. Згідно з домовленостями, до неділі війська повинні бути відведені на один кілометр з однієї й іншої сторони", - йдеться в повідомленні.

За його словами, ця територія продовжує залишатися під контролем української влади, під наглядом розвідників і ОБСЄ.

"В разі порушення агресором домовленості, максимум за 10 хвилин наші війська в повній бойовій готовності займуть колишні позиції і візьмуть під контроль всю цю територію. Але дуже сподіваюся, що такої необхідності не буде", - додав Жебрівський.

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Як повідомляв УНІАН, контрольовані Росією бойовики повернули на позиції свої передові підрозділи в районі Петровського. Нагадаємо, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування.

Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

В тексті угоди також зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення з займаних позицій в обидві сторони з метою створення ділянок розведення, як правило, щонайменше 2 км в ширину і 2 км у глибину. При цьому саме розведення сил і засобів на кожному з двох ділянок здійснюється при моніторингу з боку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.