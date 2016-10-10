Україна не відводитиме війська від лінії розмежування в односторонньому порядку - Міноборони

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів заступник начальника управління інформаційних технологій Міністерства оборони Сергій Галушко.

"Мова не йде ні в якому разі про якісь односторонні дії з нашого боку. Є механізм контролю, що робить противник, - наша розвідка працює. Якщо ми бачимо, що їхня сторона не робить чогось або намагається нас обдурити, то наші підрозділи не відводяться", - сказав він.

За словами Галушка, у визначених населених пунктах (Золоте, Станиця Луганська та Петрівське) треба "відпрацювати механізм, алгоритм, зрозуміти, яка воля з боку противника виконувати ці домовленості".

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"І якщо спрацює, то є підстави цей пілотний проект продовжувати на інші населені пункти, де багато обстрілів і великі втрати наших бійців. Ми повинні це пройти. Не вийде - будемо шукати інші шляхи, вийде - будемо поширювати на інші населені пункти", - запевнив представник Міноборони.

Нагадаємо, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому й Петрівському є дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб. В угоді також йдеться, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидві сторони з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш ніж 2 кілометри у ширину і 2 кілометри углиб. Розведення сил і засобів здійснюється з моніторингом місії ОБСЄ.

1 жовтня, відповідно до Рамкового рішення, на околиці міста Золоте Луганської області військовослужбовці Збройних сил відійшли на визначені представниками ОБСЄ рубежі.

7 жовтня Міноборони повідомило, що в районі сіл Богданівка та Петрівське Донецької області відбулося успішне розведення військ.