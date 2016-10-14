Протягом доби бойовики на Донбасі 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників

За минулу добу російсько-окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 6:00.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 14 обстрілів. Порушуючи режим тиші", супротивник відкривав вогонь в районах Талаковки, Мар'їнки і Богданівки з кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї по Широкіно і Водяному - з мінометів калібру 120 мм та ствольної артилерії калібру 122 мм.

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На Луганському напрямку окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Збройні провокації відбулись у районах Новоолександрівки і Станиці Луганської. Крім стрілецької зброї і гранатометів, тут бойовики застосували снайперський вогонь. Українські позиції в Новозвановке піддалися обстрілу ворожих із ствольної артилерії калібру 152.

На Донецькому напрямку зафіксовано 1 обстріл. В Авдіївці противник застосував кулемети, гранатомети, стрілецьку зброю. На цій ділянці бойовики вели вогонь з мінометів калібрів 82 мм та 120 мм