Російська агресія і воєнна загроза зі Сходу очевидна на тривалу історичну перспективу – президент

Президент України Петро Порошенко вважає, що російська агресія, яка все ще триває, і військова загроза з півдня, очевидна на тривалу історичну перспективу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після церемонії принесення урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна сьогодні у столиці.

"Ми, українці, не дали планам країни-агресора реалізуватися і не вели і не ведемо загарбницьких воєн. Ми, українці, не вели загарбницьких воєн. Споконвіку ми не виступали в ролі агресора і ніколи не зарилися на чуже. Але свого не віддамо. І нам, слава Богу, вже є чим зустріти непроханих гостей. Хто з мечем до нас прийде, той від меча і загине... І від щита, яким стали для нас наші Збройні сили", - заявив він.

"Російська агресія, яка все ще триває, і військова загроза з півдня, очевидна на тривалу історичну перспективу, - визначальні чинники нашої політики безпеки та оборонного планування", - констатував президент.