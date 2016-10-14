Порошенко повідомив, скільки військових загинули під час оборони України від російської агресії

2 533 тис. військовослужбовців загинули під час оборони України від російської агресії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив після церемонії принесення урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна сьогодні у столиці.

«2 533 тис. військових загинули, захищаючи Україну від російської агресії», - сказав він.

Також президент попросив усіх вшанувати світлу пам'ять захисників України хвилиною мовчання.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день 56 тис. військових уклали контракти зі Збройними силами України.

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції в результаті обстрілу бойовиків жоден український солдат не загинув і не був поранений.