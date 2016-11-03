Україна за час АТО звільнила з полону бойовиків більше 3000 людей – Тандіт

Українська сторона за час проведення АТО звільнила з полону бойовиків на Донбасі 3083 людини. Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі телеканалу «112 Україна».

При цьому він зазначив, що окрім подання списків заручників у Мінську, доводиться шукати "нестандартні шляхи".

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"До Мінська ми завжди возимо списки заручників, які незаконно перебувають в Донецьку і Луганську. Звичайно ж, ми йдемо далі, і говоримо, що робота за цими списками важлива в рамках мінських домовленостей, про звільнення заручників за формою всіх на всіх. Але ми також шукаємо нестандартні шляхи, щоб визволяти наших заручників. Про це вчора говорив Грицак і закликав представників церков також вплинути на своїх парафіян. СБУ використовує всі способи, щоб витягувати хлопців, не потрібно забувати і про 494 зниклих. На сьогодні звільнено або знайдено 3083 людини і це дуже велика робота", - сказав Тандіт.

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Радник голови СБУ також прокоментував заяву керівника Центру визволення полонених, громадської організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, що бойовики готові до обміну "6 на 1".

"Ми не коментуємо такі формули, про які говорять волонтери. Ті, хто хочуть допомагати, з ними співпрацюють. Деякі заяви є провокативними і використовуються з боку агресора. Ми готові розглянути будь-який варіант", - зазначив Тандіт.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляла, що упродовж останніх двох років на Донбасі загинуло 495 жінок, 68 дітей, 152 дитини поранені.

«За останніми даними в Україні нараховується 2,7 млн внутрішньо переміщених осіб. З них близько 900 тис складають жінки та більше 236 тис діти. Упродовж останніх двох років на Донбасі загинуло 495 жінок, 68 дітей, 152 дитини поранені. Це цивільне населення! Від початку російської військової агресії на Донбасі загинуло 2130 військовослужбовців Збройних Сил України, серед яких 2 жінки», - повідомила Геращенко.